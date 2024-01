Lazio, Canovi: "Nesta doveva andare all'Atletico Madrid. Ma Cragnotti..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il calciomercato è sempre pieno di retroscena interessanti: trattativa incompiute, discussioni, accordi non rispettati o ripensamenti improvvisi che hanno cambiato le dinamiche di un'intera sessione. Intervenuto ai microfoni di Relevo, lo storico procuratore Dario Canovi ne ha raccontato uno che riguarda Alessandro nesta e il suo mancato passaggio all'Atletico Madrid per l'intromissione di Sergio Cragnotti:

"Nesta al Real Madrid? No, no. Noi parlammo con Jesús Gil (presidente Atletico Madrid, ndr). Gli avevamo promesso che se il nostro giocatore fosse stato svincolato sarebbe andato all'Atletico. Era il periodo in cui si trasferì anche Vieri, a noi dalla Spagna piacevano anche il Barça e il Real, ma avevamo un accordo con i Colchoneros, anche se in quel momento Nesta non poteva firmare con altri club, essendo tesserato dalla Lazio. Il suo trasferimento saltò per l'intervento di Cragnotti che, nonostante anche lui si fosse accordato con gli spagnoli, accettò la sanzione pecuniaria per non aver rispettato l'accordo e lo trattenne a Roma".