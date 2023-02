Lazio, capolavoro di Immobile: si candida come gol della settimana

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un capolavoro quello con cui Ciro Immobile è tornato a far esultare i suoi tifosi allo Stadio Olimpico, a mesi di distanza dall'ultima marcatura casalinga. Una girata al volo perfetta su un tocco delizioso di Felipe Anderson: 'The King' segna il primo gol in Conference League e si candida come rete migliore della settimana. Tra i gol selezionati, oltre quello di Immobile, ci sono anche le reti di Cabral in Fiorentina-Braga, Andrade in Qarabaq-Gent e Thiago in Ludogorets-Anderlecht. CLICCA QUI PER VOTARE