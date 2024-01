Lazio, Capua da Riad: "Le condizioni sono ottimali. Il terreno di gioco..."

TUTTOmercatoWEB.com

Presente a Riad "in veste ufficiale di presidente della Commissione antidoping Figc", Pino Capua è intervenuto ai microfoni di Radiosei per raccontare le condizioni climatiche, ambientali e non solo della Capitale araba che, da domani, odpiterà le final four di Supercoppa Italiana. Ottime le notizie riportate in merito al clima e al campo con un terreno di gioco che, per la felicità di Sarri e della sua Lazio, sembrerebbe essere in ottime condizioni:

"La Lazio si allenerà oggi alle 14.00 e ovviamente sarà a porte chiuse. Di tifosi ce ne sono pochi come era lecito immaginare perché non siamo dietro l’angolo. Per arrivare da Roma non ci sono voli diretti (la Lazio è arrivata con un charter ndr) e abbiamo fatto scalo a Dubai arrivando quasi all’alba. Il posto è veramente un altro mondo, fa caldo e ci sono più di 20 gradi. Si fa fatica a comunicare con l’esterno: si riesce a mandare messaggi WhatsApp, ma telefonare è davvero difficile.

"Lo stadio dove si giocherà è molto simile a quello di Frosinone per dimensioni e il terreno è davvero ottimo. Ci sono già stato in passato per Milan-Inter di Supercoppa e mi ha dato l’impressione di un ottimo impianto. Sono fiducioso per la partita con l’Inter perché in campionato fino all’errore di Marusic la Lazio aveva giocato meglio dei nerazzurri. Il caldo non è fastidioso e quindi non costituirà un problema di acclimatamento anzi, sarà ideale".