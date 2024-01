Lazio, Capua: "Il derby partita maledetta ma arriva al momento giusto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio e Roma sono pronte a sfidarsi di nuovo e questa volta la gara mette in palio la semifinale di Coppa Italia. Sulla sfida, in programma mercoledì 10 gennaio, ha detto la sua Giuseppe Capua ai microfoni di Radiosei: "Il derby è ciò che ci voleva in questo momento. In linea di massima penso che sia la partita più maledetta possibile, ma in questo caso è arrivato al momento giusto. Per tanti motivi che non voglio dire sarebbe perfetto da vincere., sistemerebbe tantissime situazioni".

"Il derby sarà l’inizio di un mese importante, anche per il campionato e per la Supercoppa a Ryadh. Sicuramente lo giocherà Kamada e chissà che non sia proprio questa la partita del suo rilancio".