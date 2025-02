Lazio, Capua: "Scongiurato il derby? Meglio così! Ma attenti a..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

"Derby mancato in Europa League? Meglio così!". Esordisce così Pino Capua intervenendo ai microfoni di Radiosei per fare il punto sulla Lazio e sui sorteggi che sono andati in scena a Nyon e che hanno visto i biancocelesti pescare il Viktoria Plzen agli ottavi di finale di Europa League. Capua, dopo aver esultato per il derby scongiurato, ha poi aggiunto: "Ma non mi riferisco al timore di incontrare la Roma a livello tecnico. Sono un noto tifoso della Lazio, ma mi riferisco a tutto lo stress che un match del genere comporta. Ricordo inoltre che dopo l’ultimo derby, due settori specifici, uno di Curva Nord e uno Curva Sud, sono stati sanzionati. La Lazio avvantaggiata dal sorteggio di Nyon? Non credo. Ritengo invece giusto che Zaccagni&Co abbiano un percorso meno difficoltoso perché i biancocelesti hanno giocato un girone di assoluto livello in Europa, finendo meritatamente primi. Poi la storia ci insegna che vincere in Europa non è mai facile”.

CHAMPIONS LEAGUE - “Più facile arrivare in Champions arrivando tra le prime quattro o vincendo l’Europa League? Preferirei non rispondere ma penso che la Lazio abbia tutte le potenzialità per arrivare fino in fondo. va detto poi che a differenza del campionato, se sbagli pesantemente un match, in Europa rischi di andare fuori. Quindi, non bisogna sottovalutare il Viktoria Plzen".