Lazio, Cardone: "Crocevia della stagione, giusto mettere tutti in discussione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è espresso sulla partita di ieri, persa malamente dalla Lazio contro il Bologna. Di seguito le dichiarazioni del giornalista sul match del Dall'Ara: "Ieri contro il Bologna c’è stata la peggior prestazione della stagione da parte della Lazio, anche peggio di quella contro l’Inter. Siamo ad un crocevia importante della stagione. È giusto mettere in discussione tutti: società, allenatore e giocatori. Sarà fondamentale l’atteggiamento della società, che dovrà appoggiare l’allenatore, se ne è convinta, anche pubblicamente. Ci sono occasioni in cui non puoi permetterti di fare un certo tipo di calcio. Baroni dà sempre l’input di aggredire, ma la squadra non ne ha ed esce fuori un ibrido. Se i giocatori non ce la fanno, devi fare un 4-5-1 più furbo".

"Vedremo se Tavares giocherà in Nazionale, dove farà gli esami e capirà se può giocare. Ieri ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento, ci fosse stato Pellegrini la Lazio avrebbe perso meno. C’è stato un corto circuito incredibile su di lui. Marusic a sinistra si sacrifica e dal punto di vista fisico non sta bene, ieri non avrebbe dovuto giocare la partita. Della fragilità muscolare di Tavares ne siamo al corrente noi, ma non solo. Anche gli addetti ai lavori che fanno mercato ne sono consapevoli. Anche così si spiega la cifra di acquisto da parte della Lazio dall’Arsenal”.

