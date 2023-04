Lazio, Caressa: "È nato il gol alla Zaccagni. Vi spiego la mancata convocazione..."

TUTTOmercatoWEB.com

"Abbiamo bisogno di un giocatore come Zaccagni in Nazionale". Parola di Fabio Caressa che, sul suo canale Youtube, ha speso bellissime parole per l'attaccante della Lazio protagonista del derby e del match contro la Juve. Il giornalista ha spiegato anche il motivo della mancata convocazione in azzurro dell'arciere: "La mancata convocazione di Zaccagni è ancora legata a quella volta in cui alcuni giocatori andarono via in un momento delicato per il gruppo. Mancini ancora ce l’ha qua. Lui sta pagando ancora quell’atteggiamento oggettivamente sbagliato. Credo sia arrivato il momento del perdono. Quest’anno è stato decisivo ed è il migliore italiano in quella posizione. Immagino che dal prossimo giro possa rientrare nel gruppo. L’errore si paga ma non lo si può fare per sempre. Spero che venga reintrodotto perché lo merita e ormai è nato il gol alla Zaccagni. Quando rientra e calcia fa la differenza".