Lazio, Caressa: "Luis Alberto come Ronaldo. Sul rapporto con Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giù il cappello per Luis Alberto. La giocata di sabato sera contro la Juve è ancora sotto gli occhi di tutti e non si può fare altro che riguardarla e applaudire. Anche il noto giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa, che ha inserito il Mago nella sua Top 11 del weekend, è d'accordo: "Solo quel colpo di tacco vale la Top11. Luis Alberto si vede che cerca il compagno e apre il gioco con questo tacco. Zaccagni gli ha lucidato lo scarpino come Muriero con Ronaldo il Fenomeno. Una giocata illuminante che vale il prezzo del biglietto anche perché è stata decisiva. Lui e Sarri si sono capiti piano piano, si sono spiegati e parlati. Non c’è bisogno di un’intesa assoluta, ma l’importante è che si vada nella stessa direzione come sta facendo tutta la Lazio".