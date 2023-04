Lazio, Caressa: "Sarri allenatore di categoria superiore. La società..."

Il giornalista applaude il tecnico e sulla società aggiunge: "Conti apposto da venti anni ed è sempre lì nonostante le critiche. La filosofia..."

© foto di Antonio Vitiello

Fabio Caressa elogia la Lazio. Il giornalista ha commentato la cavalcata dei biancoccelesti in campionato all'interno di Sky Sport Club. Secondo lui la squadra si sta esprimento a un livello elevatissimo per merito dell'allenatore che ha cambiato completamente tutto. Complimenti anche per la gestione societaria nelle parole di Caressa che ha detto: "Prima della sosta si era fatto un piccolo appunto sulla fase offensiva. Nel derby non aveva creato tantissimo nonostante avesse giocato così tanto con l'uomo in più. Difesa? Sarri è un maestro assoluto. La Lazio sta facendo un campionato straordinario. Sarri sta dimostrando di essere un tecnico di una categoria superiore. Allena i suoi, sembra un tecnico di altri tempi. Napoli e Lazio, prima e seconda con la stessa filosofia. Conti apposto da 20 anni, mai una spesa eccessiva, grande serietà aziendale. I tifosi gliene hanno dette di tutti i colori, ma stanno sempre là senza cali. Il Napoli va sempre in Champions e la Lazio magari un anno sì e uno no, ma le due dimostrano la serietà. Non vorrei che i tifosi della Lazio si offendessero, ma faccio un parallelo. Sarri è il primo allenatore della Lazio che un po' mi ricorda Maestrelli. Un innovatore dal punto di vista tattico e quel modo di fare da maestro di campagna. Diversi? Ma certo che lo sono, si parla di un paragone ed è anche un modo per ricordare un grande maestro a quasi 50 anni dalla sua scomparsa ".