Lazio, Casale a LSC: "Vittoria importantissima. Visto che si fanno tanti paragoni..."

Fonte: Lazio Style Channel

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio - Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel anche Nicolò Casale ha voluto commentare la bella vittoria di gruppo, dicendo la sua anche sul momento che sta attraversando la squadra:

“Questa è una vittoria importantissima, in questo momento contavano solo i 3 punti. Ne avevamo bisogno. Siamo partiti forte, abbiamo fatto capire subito che c’eravamo. Mi dispiace, ho avuto occasione per chiuderla. Ma mi sono trovato lì davanti e non sono abituato. Abbiamo dato un segnale in questo primo tempo.

Siamo stati bravi perché quando sei in doppio vantaggio e vieni ricuperato, a livello mentale ti ammazza. Siamo rimasti in partita, abbiamo difeso in una situazione difficile e siamo ripartiti per fare più male. Il gol di Vecino ci ha regalato questa vittoria.

Credo che nelle situazioni in cui l'anno scorso ci è andata bene quest'anno le stiamo pagando tutte. Sta girando così ma l’importante era portare i tre punti a casa.

Io sono positivo, visto che si parla tanto della scorsa stagione, che dovrebbe archiviata, voglio dire una cosa: guardando le stesse partite, con gli stessi avversari, siamo avanti quattro punti, visto che si fanno tanti paragoni. Sento dire tante cose su di noi, non siamo stati brillantissimi ma se dobbiamo confrontare siamo avanti. Il campionato è appena iniziato, abbiamo tempo per ripartire forte. sono state dette tante cose”.