Lazio, Casale: "Chi voglio marcare in Champions? Ammetto che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Se la Lazio il prossimo anno giocherà in Champions gran parte del merito è anche di Casale. Il centrale è stato tra i grandi protagonisti del blocco difensivo, il secondo migliore del campionato. Proprio in merito alla competizione si è espresso in conferenza stampa il classe 1998: "Già giocare in Champions è una grandissima emozione, ci saranno tante squadre forti, non ho ancora pensato a chi voglio affrontare, ce ne sono talmente tanti da marcare che ho l'imbarazzo della scelta. Dopo il ritiro comincerò a pensarci".

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA INTEGRALE