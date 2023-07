Lazio, Casale è una certezza e Lotito è pronto al rinnovo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - È trascorso appena un anno dall'arrivo di Nicolò Casale nella Capitale. L'ex Verona in pochi mesi non solo ha conquistato i tifosi e convinto l'allenatore ma ha anche condotto in modo egregio la difesa insieme al suo compagno di reparto Romagnoli. In casa biancoceleste, in queste importanti settimane di mercato, c'è spazio anche per i rinnovi compreso quello del classe '98.

Come riportato da il Corriere dello Sport il presidente Claudio Lotito ha già avuto un primo colloquio con il giocatore a cui ha promesso un ritocco dell'ingaggio. La questione sarà però definita a settembre, al termine del calciomercato.