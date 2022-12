Lazio, Casale in maglia azzurra: ecco quando tornerà a disposizione

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Convocato da Mancini per uno stage in Nazionale, Casale ha dovuto saltare l'amichevole contro l'Almeria e la giornata di allenamento di ieri, l'ultima prima di Natale. Il ritorno della squadra in campo è fissato per martedì 27 dicembre quando, oltre all'infortunato Hysaj e l'ammalato Zaccagni, Sarri dovrebbe riavere a sua disposizione anche lo stesso Casale. Il difensore classe 1998, infatti, ha terminato il periodo a Coverciano sotto gli ordini del c.t. e dopo le brevi vacanze, tornerà a Formello insieme ai compagni. Dal 27 dicembre in poi si tornerà a fare sul serio in casa Lazio, dando il via alla classica preparazione che anticipa la partita di campionato, in programma il 4 gennaio contro il Lecce.