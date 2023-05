Lazio, Casale: "Oggi contava solo vincere. La nostra una grande stagione. E ora..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Infine, anche Nicolò Casale ha analizzato, ai microfoni di Lazio Style Channel, la vittoria di questa sera contro l'Udinese. Il difensore biancoceleste ha spiegato il suo punto di vista sul match: “Dopo queste ultime partite, oggi contava solo vincere, sappiamo in che momento siamo, siamo riusciti a portare a casa i tre punti. C’è grande gioia nello spogliatoio ovviamente, però non abbiamo ancora centrato l’obiettivo, dobbiamo lavorare forte in settimana e vincere un’altra partita”.

“Il mister in settimana ci aveva detto i numeri dell’Udinese in casa, l'ha fatto per caricarci ulteriormente. Ed è servito, siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Non c’è da sottovalutare queste partite, l'abbiamo visto anche contro il Lecce. E poi diventa difficile giocare contro queste squadre spensierate”.

“Clean sheet? Finalmente siamo tornati sui livelli di qualche partita fa. Non c’è niente da fare, se si difende da collettivo, i risultati si vedono. Record di clean sheet nella Lazio? È un altro record che vogliamo raggiungere. Non siamo fenomeni noi difensori col portiere, è sempre merito di tutta la squadra. Questo lavoro collettivo è mancato un po’ in queste ultime partite, abbiamo sofferto, preso qualche rete di troppo. Guardando i numeri, è stata fatta comunque una grande stagione, vogliamo finire al meglio”.

