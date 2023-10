Lazio, Casale riposa contro la Fiorentina: all'Olimpico torna Patric

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il contraccolpo psicologico a causa del caso scommesse è stato forte per Nicolò Casale. Nell'ultima gara di Champions contro il Feyenoord, il difensore ha sfornato una prestazione molto al di sotto del suo potenziale, deludendo nel pacchetto arretrato visto all'opera a Rotterdam. Motivo per il quale è improbabile rivederlo in campo in campionato contro la Fiorentina. Al suo posto, quasi certamente, toccherà a Patric, che già era dato in vantaggio nel ballottaggio prima della sfida del De Kuip. Toccherà allo spagnolo migliorare le performance della difesa, e di conseguenza dell'intera squadra, in modo da provare a replicare quanto di buono fatto lo scorso anno. Riporta così Il Messaggero.