Lazio, Casillas non ha dubbi: "Meritavano di vincere la Champions League!"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Lazio del 2000 è stata la formazione più vincente della storia, una squadra che ha regalato ai propri tifosi tantissime gioie e veramente poche amarezze, scrivendo un capitolo straordinariamente bello. Eppure, per la qualità che era presente in quella rosa, un piccolo neo che l'avrebbe potuta rendere più gloriosa c'è: la vittoria della Champions League. Nella stagione 1999/2000, infatti, la squadra biancoceleste non riuscì a superare i quarti di finale, venendo eliminata dal super Valencia di Cuper che perse poi la finale solo contro il Real Madrid. Un Real che tra i suoi pali vantava un giovanissimo Iker Casillas, lo stesso che, a ventiquattro anni di distanza da quella vittoria, sul proprio profilo X esprime, rivolgendosi ai proprio follower, il proprio rammarico per non aver visto vincere quel trofeo proprio dagli uomini di Eriksson:

"Eccoquali squadre nei diversi campionati europei avrebbero potuto vincerne una Champions League e non l'hanno fatto:

-Bayer 04 Leverkusen 01/02

-Valencia 00/01

-Lazio 99/00

-Lione 05/06

-Man United 02/03

-Ajax 18/19