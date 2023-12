Lazio, Caso: "Le dichiarazioni di Sarri sono un allarme, e i calciatori..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Tutti gli occhi di questa giornata di Serie A sono sul big match di domenica sera tra Lazio e Inter. Ai microfoni di TMW Radio ne ha parlato anche l'ex calciatore e allenatore Domenico Caso, che ha analizzato la sfida che andrà in scena all'Olimpico. Queste le sue parole a riguardo: "Cosa mi aspetto da Lazio-Inter? Sono due squadre che vengono da un impegno di Champions che ha dato due verdetti. L’Inter con un grande turnover ha comunque passato il turno da seconda, nonostante potesse provare ad arrivare prima per evitare una forte agli ottavi. Anche se lo scorso anno ha rischiato di vincere la Champions arrivando seconda nel girone. Male la Lazio, invece. Mi sono sembrati come se fossero andati a Madrid come vittime sacrificali. Le dichiarazioni di Sarri, poi, sono un campanello d'allarme. La squadra sotto assetto e geometrie c’è ma manca la cattiveria. Il gol che è stato preso è la dimostrazione della mancanza di cattiveria. Per me poi fare risultato a Madrid era importante. Avrebbe aiutato in molti aspetti. Si dà la colpa a Sarri ma in campo ci vanno i calciatori”.