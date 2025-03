Lazio, Caso: "Questa vittoria aiuterà tantissimo. E su Tchaouna..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Mimmo Caso ha fatto il punto sulla partita tra Lazio e Milan vinto ieri a San Siro dalla squadra di Marco Baroni e su alcuni singoli della rosa biancoceleste:

LA PARTITA - "La Lazio andava a duemila all'ora tra Rovella e Tavares che è una cosa eccezionale. Isaksen sta facendo delle partite incredibili. Il Milan ha sbagliato a non mettersi dietro e ha cercato di andare all'attacco. Nuno, Guendouzi e Zaccagni hanno messo in balia tutti. Tavares è infermabile, quando parte fa delle progressioni pazzesche. La Lazio mi è piaciuta tantissimo. Questa vittoria può dare tanto da un punto di vista mentale, quando la Lazio gioca a questi livelli non ce n'è per nessuno, ha un ritmo pazzesco. Questa è una squadra, i giocatori si aiutano tra di loro".

I SINGOLI -"Zaccagni merita l'azzurro. Quando hai giocatori con queste capacità non puoi non convocarli. Lo stesso discorso vale per Rovella. Corrono, si sacrificano. Non possono essere lasciati fuori. Thaouna ieri mi è piaciuto, ci sta benissimo in quel ruolo e in questa squadra. Questo è un ragazzo che ha delle qualità fisiche e tecniche".