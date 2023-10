Lazio, Caso: “Rovella acquisto azzeccato. Di Sarri non mi è piaciuto...”

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Lazio Style Radio, l'ex allenatore dei biancocelesti Domenico Caso ha commentato l'attuale situazione della Lazio. Queste le sue parole: “È una Lazio altalenante che non ha ancora trovato gli equilibri giusti. In queste prime gare ho visto troppi alti e bassi. Ci sono diversi nuovi innesti interessanti che però non conoscono ancora i meccanismi del calcio italiano. La Serie A è molto complicata, non è semplice adattarsi. Castellanos, Kamada, deve pagare un dazio inizialmente. L'unica cosa che non mi è piaciuta sono state le parole di Sarri di qualche settimana fa, le critiche in questo momento non fanno bene a nessuno. Rovella è stato un acquisto azzeccatissimo, è uno dei migliori nel suo ruolo. Cataldi adesso si ritrova con un concorrente di livello nel suo ruolo, questa cosa potrà essere utile visto i diversi impegni di questa stagione”.