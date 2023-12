Lazio, Castellanos a Dazn: "Immobile? C'è una sana rivalità, devo essere all'altezza"

Occasione importante quella di stasera per Castellanos, schierato in campo da Sarri come titolare per sostituire Immobile. Nel pre gara di Lazio-Frosinone, l'attaccante è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la situazione: "Con Ciro c’è una sana rivalità, entrambi vogliamo giocare ovviamente. Lui è un giocatore importante per la storia del calcio italiano e per la Lazio. Io devo essere pronto e all’altezza quando tocca a me giocare. Oggi tocca a me, ho questa opportunità purtroppo a causa di un suo infortunio però devo essere all’altezza e fare il possibile per aiutare la squadra e i miei compagni."

