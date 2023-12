Lazio, Castellanos a Sky: "Sono preparato per giocare, è una grande opportunità"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Nel pre partita di Lazio - Frosinone, ultima del 2023 per i biancocelesti, Valentin Castellanos è intervenuto ai microfoni di SkySport. Oggi, in assenza di Ciro Immobile per infortunio, partirà dal primo minuto. Queste le sue dichiarazioni sul match dell'Olimpico: "È un'opportunità, Immobile ha avuto un infortunio e spero torni il prima possibile. Oggi tocca a me, sono preparato per giocare con la squadra che è la cosa fondamentale. Ovviamente la Lazio è una grande squadra: la gente laziale, lo staff tecnico e tutta la mia famiglia, che mi sta sempre vicino, sono molto importanti per me".