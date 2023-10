Lazio, Castellanos conquista tifosi e compagni. Luis Alberto: "Animal..."

Immaginate affrontare in un momento di difficoltà l'Atalanta senza Ciro Immobile, capitano e bomber della squadra. Immaginate affidarsi dal primo minuto a un giocatore arrivato da poco più di due mesi davanti a un Olimpico caldo che pretende una reazione della Lazio dopo un avvio di campionato difficile. Ecco questa è la pressione con cui Valentin Castellanos è sceso in campo. Non era facile per il numero 19, ma il Taty ha risposto presente alla grande. Una partita intera a lottare con l'intera difesa bergamasca, ma soprattutto stop e appoggi volanti per i compagni. Castellanos non è Immobile, ha caratteristiche diverse che potranno far comodo a Sarri per il proseguio della stagione. Era importante sbloccarsi e farlo sotto la Curva Nord ha un altro sapore. Un gol e poi l'assist decisivo per Vecino che fanno rifiatare la squadra di Sarri che risale la china.

Castellanos, tifosi e compagni pazzi di lui

Insieme a Vecino, Castellanos è l'uomo immagine della giornata e sui social è scoppiata la Taty-Mania. L'esultanza con la Taty mask ha fatto impazzire i social. "Il primo di molti", "Come gasa il Taty nessuno" e "Sei una bestia" sono solo alcuni dei commenti presenti sotto ai post del calciatore e della società. I tifosi della Lazio invocavano più spazio per Castellanos da settimane e ora Sarri sembra averli ascoltati. Poi ci sono anche i compagni che hanno esultato con lui e lo hanno caricato sui social. Luis Alberto lo ha definito "Animal", mentre Pedro e Vecino hanno scelto le emoticon. Tra i tanti like, poi, non manca quello di capitan Immobile che applaude il compagno di squadra come solo un vero capitano sa fare.