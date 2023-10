Lazio, Castellanos e la missione doppia cifra. E con Pedro...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - C'è tanta fiducia in casa Lazio verso Castellanos. A partire da Lotito, che non ha mai nascosto la sua predilezione verso l'attaccante argentino, fortemente voluto dal patron che non ha rimpianto l'investimento economico fatto per strapparlo al New York City. Nell'ultimo turno sono arrivate le prime soddisfazioni per il Taty, che contro l'Atalanta ha sfoderato una prestazione di grande personalità per la gioia di mister e compagni.

Cercava un vice Immobile, Sarri, e non poteva chiedere di meglio. L'assenza forzata del capitano ha infatti investito il centravanti sudamericano della responsabilità di non far rimpiangere Ciro. Missione compiuta. Intensità, corsa, sacrificio, Castellanos ha tutte le qualità che un allenatore chiede a un suo attaccante. Oltre ovviamente al grande rapporti con i compagni di squadra, in particolare con il suo amico Pedro, con il quale si è già creata un'ottima intesa. Adesso, dopo il titolo di MVP nella scorsa gara, l'obiettivo è arrivare in doppia cifra. Per la quarta stagione di fila. Riporta così Il Messaggero.