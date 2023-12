Lazio, Castellanos rompe una maledizione in Serie A: il dato incredibile

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Gol del pareggio ed esultanza rabbiosa del Taty Castellanos. Dopo il rigore trasformato da Soulé, l'argentino ha pareggiato i conti all'Olimpico con una rete di testa su assist di Isaksen. La Lazio, grazie a questa marcatura, ha tagliato un traguardo importante: si tratta infatti del primo gol di testa in Serie A. I biancocelesti erano rimasti l'unica squadra in campionato a non aver ancora mai segnato in questo modo. In Champions League, invece, la formazione di Sarri aveva già realizzato tre reti di questo tipo, di cui una di Provedel contro l'Atletico Madrid.