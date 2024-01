Lazio, Castroman: "Ho i brividi per quel gol. I tifosi sono nel mio cuore..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tra dolci ricordi e attualità, parla Lucas Catroman. L'ex giocatore di Lazio e Udinese è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare di diversi temi. Si è soffermato sull'ultimo derby vinto dai biancocelesti, sul suo gol storico proprio nella stracittadina e sul suo passato nella Capitale, svelando alcuni retroscena e rapporti particolari. Queste le sue parole: “Non ho visto l’ultimo derby perché ora siamo in vacanza qui. È estate e siamo in giro. I tifosi della Lazio sono entrati nel mio cuore e grazie al mio gol nel derby è nata una fratellanza che mi ha fatto sentire sempre come a casa. Ero un ragazzino ma nonostante sia cresciuto i tifosi ci sono sempre stati e ogni volta che ritorno a Roma anche dopo 22 anni mi riconoscono e si ricordano tutti di quel gol. Ogni volta che c’è un derby lo fanno rivedere in tv ed è bellissimo. Ogni tanto vengo a prendere un caffè e c’è sempre un laziale che me lo vuole offrire. Sono stati giorni bellissimi a Roma”.

“Il mo gol nel derby? Fu un sogno. Ero in panchina e perdevamo 2:0. Avevo voglia di entrare e ci credevo. Mancavano 20 minuti e Zoff mi fa entrare. Ogni pallone che prendevo volevo saltare tutta la Roma e fare gol. Ho provato a trascinare la squadra e abbiamo spinto. Segnò un gol incredibile anche Nedved. Ci abbiamo creduto fino alla fine, quello era il terzo corner di seguito e pensai che se fosse arrivato il pallone avrei dovuto tirare subito. Era finita e vidi arrivare quel pallone e pensai “è questo”. Colpii la palla che attraversò i piedi di tutti e sapevo già come sarebbe andata. Ho ancora i brividi. È nella storia della Lazio”.

“Fu difficile all’inizio alla Lazio perché mi aveva chiesto Eriksson ma quando arrivai c’era Zoff. Si è rivelato però una persona magnifica. Ho dovuto convincere anche lui ma è stato bravissimo. Il resto è storia. Il mio pensiero per lui è di lottare fino alla fine, come ha fatto Mihajlovic. Pregherò la Madonna dall’Argentina anche per lui. Finché uno ha il cuore aperto deve lottare. Queste malattie purtroppo ci sono e nessuno è libero di nulla. Auguro il meglio e di non soffrire. Anche se non l’ho conosciuto lo abbraccio forte.

“Mancini? Aveva un altro pensiero in testa riguardo la Nazionale. Non so cosa sia successo, ma ormai per la mia esperienza è un fatto dimenticato. La cosa più brutta è che sono dovuto andare via dalla Lazio. Io mettevo il cuore su tutto, avevo 23-24 anni, ma non andavamo d’accordo. Ho vissuto tante ingiustizie. Mi sono sentito come un cellulare, quando esce l’ultimo modello. Esce l’iPhone 15 e mi sono sentito come il 5, ma Mancini non mi ha detto le cose in faccia, siamo persone diverse. Se allenerò una squadra sarò sincero con tutti i giocatori dal primo momento. Io sono fatto così, ma il calcio no. Pure in Argentina o in Messico alcune cose non sono andate bene. A volte anche cose personali che vanno oltre il calcio, in quei casi andavo oltre e ricominciavo”.

"Oggi è così, quando ero alla Lazio erano tutti. Tutti quanti erano in nazionale argentina e quando partivano all’inizio rimanevo solo io a Formello, poi fui convocato anche io. All’epoca c’erano tutti i più forti in Italia, da Zidane a Nedved, ma poi Simeone, Seedorf. Alla Lazio ho trovato persone meravigliose e via Instagram mi sento ancora con qualcuno dei miei ex compagni".