Lazio, Cataldi a Mediaset: "Questa è la Champions. Rialzarsi sarà difficile ma dobbiamo farlo"

La Lazio sfiora l'impresa ma, dopo aver vinto la gara d'andata grazie alla rete di Immobile, non passa all'Allianz Arena dove il Bayern Monaco si impone con una doppietta di Kane e il gol di Müller e accede ai quarti di finale di Champions League. Al termine della gara questa la disamina di Danilo Cataldi ai microfoni di Mediaset: "Penso che abbiamo fatto una buona gara per 45 minuti, abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo sfruttato mentre loro alla prima occasione ci hanno fatto gol. Questa è la Champions, sapevamo la forza del Bayern, avevamo una chance che abbiamo sfruttato bene solo per 45 minuti".

"Sapevamo che non sarebbe stato facile perché hanno giocatori di uno spessore importante, magari con un pizzico di fortuna in più poteva essere un’altra partita. Magari se non subiamo il secondo gol allo scadere nel secondo tempo possiamo dire ancora la nostra. Rialzarsi? Sarà difficile ma lo dobbiamo fare perché se vogliamo giocare queste partite tutti gli anni dobbiamo trovare la forza in campionato, sarà difficile ma ce la dobbiamo fare".