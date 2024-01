Lazio, Cataldi ammonito: salta la sfida con l'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sarà a disposizione di mister Sarri Danilo Cataldi in vista della prossima gara della Lazio che domenica 4 febbraio alle 18.00 sfiderà al Gewiss Stadium l'Atalanta di Gasperini. Il numero 32 era infatti diffidato e nel finale di gara contro il Napoli ha ricevuto un cartellino giallo. Pellegrini, Rovella e Vecino sono gli altri biancocelesti che in caso di ammonizione saranno squalificati per il prossimo turno.