Lazio, Cataldi: "Immobile? Vi racconto come lo ho visto..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della prima conferenza stampa stagionale, Danilo Cataldi si è espresso anche sulle voci che riguardano il futuro di Ciro Immobile. Il centrocampista ha raccontato le impressioni che ha avuto da quando il bomber ha raggiunto il ritiro di Auronzo:

"Come sempre, sereno e felice. Ho visto Ciro tranquillo. Ho letto qualcosa sulle voci, non so niente sinceramente, neanche ne abbiamo mai parlato. Ho visto il solito Immobile, voglioso nei 2 giorni qui, è il nostro capitano".