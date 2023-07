Lazio, Cataldi: "L'addio di Milinkovic? Il presidente Lotito..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa da Auronzo di Cadore, Danilo Cataldi ha trattato molti argomenti, tra cui l'addio di Milinkovic-Savic, suo compagno per 8 anni e del nuovo ruolo da vice-capitano che lo aspetta nella prossima stagione. Il numero 32 si è espresso anche in merito alle mosse che si aspetta dalla società per sostituire il Sergente:

"Non penso a quanto guadagna Cataldi dal punto di vista personale. La Lazio perde un giocatore importante, che ha fatto dei numeri incredibili, di questo gli va dato atto. Non ha mai detto nulla fuori posto, ha dato sempre il massimo, gli faccio un grosso in bocca al lupo. Non sono io a dire cosa bisogna fare, si perde uno importante. Dobbiamo affrontare tante competizioni, c'è anche un nuovo format in Supercoppa, ci sono due partite in più. Serve un segnale, una spinta. Il presidente Lotito lavora per darci una mano".