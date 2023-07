Lazio, Cataldi svela: "Ecco che squadra vorrei sfidare in Champions"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Prima conferenza stampa della Lazio, parola a Danilo Cataldi. Tanti i temi trattati, dall'addio di Milinkovic-Savic alle voci relative a interessi di club arabi per Ciro Immobile. Nel corso della chiacchierata con i giornalisti presenti, Cataldi si è anche soffermato su che squadra vorrebbe incontrare in Champions: "Mi piacerebbe giocare contro una squadra inglese, con la Lazio non ci sono mai riuscito ad andare in Inghilterra negli anni che abbiamo fatto l'Europa. Vediamo tra un po' il girone, quello che ci toccherà".