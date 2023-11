Lazio, Cataldi: "Vi racconto chi è Sarri. E sul mio rendimento..."

TUTTOmercatoWEB.com

La titolarità nel derby è stata una sorpresa per tutti, d'altronde Cataldi veniva da alcuni mesi di assenza dai campi, apparte alcuni spezzoni in cui il suo ingresso è stato utile per fa rifiatare il titolare Rovella. A domanda specifica Sarri ha spiegato che la scelta sarebbe legata al rendimento calante del calciatore tanto in partita, quanto in allenamento. Su questo si è espresso, ai microfoni di Radiosei, il centrocampista della Lazio, raccontando anche che tipo di persona è il tecnico toscano da un punto di vista più interno:

"Per quanto riguarda l’allenamento, ne ho parlato anche con lui, sono sicuro di poter dire che non esista questo problema. Anche il mister mi ha confermato che il suo riferimento era solo alle partite, a quelle che ho giocato. Ci tengo a sottolinearlo perché è un aspetto che riguarda la mia etica. Magari in quelle cinque, sei gare che ho giocato all’inizio certamente non sono stato brillante come nella scorsa stagione. I risultati non positivi hanno fatto il resto, ci sta provare a cambiare qualcosa. Nell’ultimo mese, Rotterdam a parte, la Lazio è cresciuta per atteggiamento e rendimento anche se non ero in campo. Io sono onesto. Così i risultati arriveranno. Che tipo di persona è il mister? Si vede poco nel nostro spogliatoio. Arriva, fuma (ride, ndr), parla poco ma quello che dice fa cassazione. Malgrado sia di poche parole arriva, è simpatico ed incisivo".

IL SARRISMO - "Non credo si possa etichettare la sua filosofia, le due fasi di gioco richieste sono veramente connesse. Chiede una pressione alta, quindi in automatico se riesci a rubare palla nelle zone di campo pericolose sei già in area avversaria. Lui richiede molto in fase difensiva, con questo pressing alto devi cercare di di coprire palla il più possibile per i difensori che lavorano in una certa maniera. Forse esagero però credo sia l’unico al mondo che lavora con i quattro difensori in totale simbiosi. Anche lavorare con lui a livello offensivo è difficile. E’ un tecnico che vuole sempre la giocata a due tocchi, la palla deve viaggiare veloce e devi sempre sempre stare messo bene per chiudere le linee di passaggio. C’è tutta una lettura sulla palla che è complicata, ma non lo definirei un allenatore difensivista".