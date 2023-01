Lazio, Cataldi: "Volevamo passare un compleanno diverso. Serve responsabilità da tutti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla cena per i 123 anni della Lazio, Danilo Cataldi ha analizzato il momento che sta vivendo la squadra ai microfoni di Lazio Style Radio: "Questa è una bella serata e faccio gli auguri a tutti i tifosi. Volevamo passare un compleanno diverso ma chiudiamo un occhio per stasera e approfitto per fare gli auguri a tutti. Ci siamo allenati per un mese duramente, a Lecce abbiamo meritato di perdere, ieri abbiamo subito due episodi e ci samo fatti riprendere. Non bisogna prendere gol, serve un pizzico di malizia in più. La squadra a parte queste partite sta facendo bene, speriamo già da Sassuolo di invertire marcia. Per me è ovviamente una responsabilità in più ma deve esserci da partire di tutto il mondo Lazio”.