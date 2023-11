Lazio, Ceccherini ti usa come paragone: "Alcune squadre turche sono come..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

In Serie A si è fatto conoscere con le maglie di Crotone, Fiorentina ed Hellas Verona, oggi però la sua carriera sta proseguendo in Turchia, nell'italianissimo Fatih Karagümrük. Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il difensore Federico Ceccherini ha rilasciato una lunga intervista in cui ha citato più volte la Lazio, prima ricordando la partita in cui con i calabresi conquistarono una salvezza apparentemente impossibile, e poi usandola come termine di paragone del calcio turco e dell'attuale rosa dei Viola:

"Il calcio in Turchia? Le prime quattro o cinque società qui, le paragono come forza alla Lazio. In tutte le altre, se ti organizzi bene puoi essere fastidioso". Poi ancora: "Alla Fiorentina potevo fare di più. Sono stato sfortunato perché ho beccato i due anni più brutti della società nella storia recente, e con l’arrivo di Commisso si percepiva che sarebbe diventato un club al livello di Roma o Lazio. C’erano Milenković e Pezzella, oltre a Vitor Hugo. Poi arrivò pure Cáceres".

CROTONE - LAZIO - E infine il racconto: "Ricordo nitidamente l’ultima giornata, quando eravamo in vantaggio con la Lazio e il Palermo, che era già retrocesso, segnò all’Empoli sancendo di fatto la nostra salvezza. Ci fu un boato nello stadio, per 10 secondi ci guardammo negli occhi dicendo: ‘È successo davvero’".