Lazio, Ceferin premia Klose: "Non tutti sanno che è stato..."

Miro Klose è un esempio non solo dentro al rettangolo verde, ma soprattutto per la sua umanità. L'ex bomber della Lazio, dopo la cerimonia dei sorteggi della Champions League ha ricevuto il "Premio del Presidente Uefa 2023". Si tratta di un riconoscimento che incorpora tuttii risultati ottenuti grazie alle sue qualità professionali, figlie di una tecnica sopraffina, ma non solo. A far prendere questa decisione al presidente dell'UEFA, Ceferin sono certamente anche gli episodi di fair play, vissuti con la maglia della Lazio e del Werder Brema. Durante la premiazione infatti, Ceferin, nel celebrare l'ex biancoceleste ha dichiarato: "Klose è uno dei più grandi bomber, ma non tutti sanno che è stato un uomo modello. Noi ce lo ricordiamo con l'episodio in Napoli-Lazio, Miro fece un gol di mano e poi lo confessò all'arbitro Banti, poi fu protagonista di un altro episodio, lì fu assegnato un rigore e lui andò dall'arbitro dicendo che il portiere aveva toccato prima il pallone". Concludendo il discorso, Klose ha dichiarato: "Tutti sono andati ad abbracciarmi mentre gli avversari protestavano, e poi io confessai".