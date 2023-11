Lazio-Celtic, nuovi biglietti in vendita per la partita di Champions: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Stanno volando via i biglietti per la partita di Champions League tra la Lazio e il Celtic, ultima in casa del girone. I tifosi hanno risposto presente, soprattutto dopo l'avvicinamento della società per mezzo della promozione 'Black Friday', valida fino alla mezzanotte di oggi. Il settore nord è da tempo al completo, in Tevere l'afflusso sarà importante, così come in Curva Maestrelli dove sono esauriti i biglietti messi a disposizione per la sfida di martedì prossimo. Per questa ragione, proprio per quest'ultimo settore, la società ha deciso di mettere in vendita altri 1.800 tagliandi permettendo a chi non è riuscito di poter rimediare.

Pubblicato il 24/11 alle 19.45