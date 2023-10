Lazio - Celtic, O'Riley si dispera: "Sono sconvolto! Non capisco cosa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Non riesce a digerire la sconfitta, il centrocampista del Celtic, Matt O'Riley. Intervenuto ai microfoni di TNT Sports, il centrocampista danese ha commentato la beffa subita dalla Lazio nei minuti finali, quando il gol di Pedro ha regalato la vittoria alla squadra di Sarri:

"Non ci sentiamo benissimo, ovviamente. Piuttosto sconvolti, a dire il vero. La partita è stata nelle nostre mani fino alla fine. Ci restano quattro partite per sistemare la situazione, ma è frustrante trovarsi in una posizione simile a quella della scorsa stagione. Pensavo che avessimo giocato bene ma non è abbastanza. L'inizio è stato buono, ma loro sono stati solidi in difesa per gran parte della partita. Non è bello subire gol così tardi così tardi, non sono in grado di spiegare bene cos'è successo al momento del gol. È decisamente frustrante".

I tifosi

"I tifosi sonostati fantastici come al solito: ci hanno fatto andare avanti fino alla fine, ma sono delusi. Prima della partita abbiamo detto che queste erano le partite di cui avevamo bisogno per vincere, soprattutto quando hai 60.000 tifosi al tuo fianco per tutta la partita. Ci siamo portati in vatntaggio e pensavo che ce l'avessimo fatta a vincere, ma non è stato così".

O'Riley ai microfoni della Uefa

Il centrocampista del Celtic, O'Riley, si è espresso anche ai microfoni della Uefa, sottolineando il rammarico e la voglia di migliorare per risalire la classifica: "Il gol ha fatto più male di tante altre perché pensavo che fossimo la squadra migliore per gran parte della serata e del secondo tempo. Pensavo che avessimo controllato davvero bene la partita. Pensavamo di averla spuntata con il gol annullato di Palma. L’abbiamo già detto: i margini sono ampi a questo livello e sì, siamo stati puniti. Dobbiamo migliorare in fretta perché ci restano solo quattro partite. Penso che siamo più che abbastanza bravi per giocare a questo livello, ma dobbiamo ottenere risultati per dimostrarlo".