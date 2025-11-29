Lazio, centra l'Europa e fai l'impresa: il monologo di Caressa

La Lazio ha un leader come Maurizio Sarri che è stato in grado di compattare il gruppo, così la Lazio può fare l'impresa: questo è il pensiero di Caressa.

Il noto giornalista Fabio Caressa ha commentato la situazione in casa Lazio sui propri profili social. Ecco di seguito il suo intervento:

"Sulla Lazio bisogna fare un discorso. Quando ti trovi in quelle situazioni come quella che si è creata quest'estate con il blocco del mercato, puoi avere all'inizio un'impressione di trovarti al centro di una valanga che viene giù. Quindi capisco anche che magari arriva qualche sirena di mercato, sei un po' preoccupato".

"Poi però se hai un leader bravo, e la Lazio ha un leader bravissimo che è Maurizio Sarri, ti adatti alla situazione, capisci che ormai quello è il tuo environment, quello è il tuo ambiente. e quindi cerchi di raggiungere ilmeglio con quello che c'è, con quello che hai a disposizione. Io credo che ci sia stato questo salto mentale nella Lazio".

"Siamo noi, facciamo gruppo, la situazione è questa, però con le certezze che abbiamo possiamo far bene. E occhio perché poi quando i gruppi trovano questa compattezza, allora trovi delle motivazioni in più, perché poi comincia a subentrare l'idea dell'impresa e se la Lazio quest'anno riuscisse ad arrivare all'Europa farebbe una vera e propria impresa, proprio per le premesse iniziali".