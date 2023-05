Lazio, Champions e calcoli: quanto manca per la matematica qualificazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mancano quattro giornate alla fine della stagione e la lotta per i tre posti rimasti per la prossima Champions League è ancora apertissima. Con il Napoli unica quadra certa di partecipare alla manifestazione, gli altri tre slot se li contendono Juventus, Lazio, Inter, Milan, Roma e Atalanta. Biancocelesti che arrivano da tre sconfitte nelle ultime quattro gare e che hanno un po' perso il vantaggio accumulato in precedenza. La squadra di Sarri sfiderà Lecce, Udinese, Cremonese ed Empoli nei rimanenti 360 minuti. Quanti punti servono ai biancocelesti per la matematica qualificazione? In linea teorica ai capitolini basterebbero 9 punti a patto che Milan e Roma non vincano entrambe Champions ed Europa League. In caso di doppio successo italiano nelle competizioni europee, il quarto posto potrebbe non essere sufficiente per la partecipazione alla prossima Champions. Nella massima competizione europea per club, infatti, possono partecipare massimo cinque squadre per nazioni. Le vincitrici delle coppe hanno la priorità, a seguire la vincitrice del titolo e a scalare seconda e terza. Se le vincitrici delle coppe europee non dovessero arrivare tra le prime quattro (stesso discorso anche per Inter o Juventus che attualmente sono più avanti in classifica) conquisterebbero il pass a discapito della quarta. Chiaramente si parla in linea teorica visto che mancano ancora due scontri diretti come Juventus - Milan e Inter - Atalanta che non permetterà a tutte le quattro squadre di fare 12 punti. La classifica potrebbe ancora cambiare. Sarà una lotta punto a punto con le altre pretendenti, Atalanta esclusa, impegnate nelle coppe.

CASO JUVENTUS - Attenzione, però, perché le motivazioni del caso plusvalenze del processo contro i bianconeri lasciano intendere che i piemontesi riceveranno qualche punto di penalizzazione. Il 22 maggio è prevista una nuova udienza dopo la quale si saprà di più sulla possibile penalizzazione della compagine di Allegri. In questo caso i punti necessari potrebbero scendere a 6 o 7 perché la corsa si farebbe non sul Milan, attualmente quinto a -3, ma su Atalanta e Roma che hanno sei punti di ritardo. Per evitare calcoli, come detto anche da Sarri, la Lazio dovrà fare più punti possibili per evitare calcoli e assicurarsi di centrare l'obiettivo.