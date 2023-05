Lazio, Champions e poi mercato. Sarri chiede due suoi pupilli: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio deve agguantare la Champions al più presto. Per tagliare un traguardo che un mese fa sembrava vicinissimo e che nelle ultime settimane s'è pericolosamente allontanato. Ma anche per la programmazione della prossima stagione. Perché un conto è fare mercato con una disponibilità di 50 milioni (i soldi garantiti dalla Champions), un altro è non avere quei soldi. La Lazio sta da tempo monitorando vari obiettivi, ma fin tanto che non ci sarà la qualificazione matematica nessuna operazione potrà esser portata a termine. Per questo è fondamentale tagliare subito il traguardo, potersi muovere con un paio di settimane di anticipo potrebbe fare la differenza.

Le prime mosse dovranno riguardare il centrocampo. Anche perché con ogni probabilità Milinkovic sarà ceduto. Un sacrificio doloroso, ma probabilmente necessario. Il profilo ideale per sostituirlo è già stato individuato. È quello, riporta la rassegna stampa di Radiosei, del polacco del Napoli, Piotr Zielinski, vecchio pupillo di Sarri che l'ha allenato sia ad Empoli che a Napoli. Adesso il cerchio può chiudersi. Zielinski ha un contratto in scadenza tra un anno. E, a meno di colpi di scena, non rinnoverà l'accordo. Il costo del suo cartellino non dovrebbe essere proibitivo: alla Lazio potrebbero bastare una ventina di milioni. E poi i contatti informarli che ci sarebbero stati con l'entourage del calciatore avrebbero avuto esito positivo. Tutto è pronto, ma senza la certezza della Champions non se ne farà nulla.

Un ragionamento che vale anche per l'altro obiettivo individuato per rinforzare il centrocampo. Si tratta di Lucas Torreira, l'ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria che da questa stagione gioca nel Galatasaray. Anche lui è un vecchio pupillo di Sarri anche se il tecnico toscano non l'ha mai avuto in una sua squadra. Di un suo passaggio alla Lazio s'era parlato già l'estate scorsa, dopo che la Fiorentina rinunciò a riscattarlo dall'Arsenal: i turchi lo acquistarono per sei milioni di euro. Il giocatore sarebbe lieto di tornare in Italia e nella Lazio colmerebbe quella lacuna in mezzo al campo che c'è stata quest'anno: l'assenza di un uomo capace di far filtro e rilanciare l'azione.

Per il resto, aggiunge Il Messaggero, ai biancocelesti sarebbe stato proposto Clasie. E negli ultimi giorni è spuntato pure il nome di Schouten del Bologna, ma costa tanto. Stavolta bisognerà andare a colpo sicuro.

