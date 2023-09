Lazio, che abbondanza! Quante alternative a centrocampo e Sarri...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

È un periodo di vacche grasse in casa Lazio. Almeno a centrocampo, dove il mercato ha regalato a Sarri una rosa quantomai ricca di alternative. A Formello, si fa fatica a ricordare un centrocampo così completo, sogno di qualsiasi allenatore di Serie A che si rispetti. Forse soltanto Eriksson in biancoceleste ha potuto fare affidamento su un organico variegato come quello messo a disposizione da Lotito a mister Sarri. Kamada e Guendouzi, Cataldi e Rovella, Luis Alberto e Vecino, tre coppie per tre ruoli, senza annoverare Basic, il quale, seppur ai margini del progetto, potrebbe tornare utile nel corso della stagione.

Profondità e attributi. Sono queste le parole chiavi nell'universo Lazio, dove per la prima volta si può affermare, senza timore di essere smentiti, che il calciomercato ha adempiuto concretamente al proprio dovere. Ovvero rinforzare la rosa dopo l'addio di Milinkovic, che sembrava potesse sconfortare l'ambiente e che invece ha ridato nuova linfa alle ambizioni societarie. E così, il tecnico toscano potrà contare sulle mezzale Kamada e Guendouzi, che si spera, viste le enormi qualità di entrambi, che un giorno potranno giocare insieme, sui centrali di centrocampo Cataldi e Rovella, quest'ultimo fortemente voluto dall'allenatore, e a sinistra su Luis Alberto e su Vecino, vicinissimo a partire nell'ultima sessione ma bloccato da Sarri che non vuole privarsi di una pedina del genere.

Sogna in grande, e non ha alcun motivo per non farlo, la piazza biancoceleste. A far ben sperare, oltre alle qualità, è anche la flessibilità di tutti gli elementi della squadra, in grado di giostrarsi su più posizioni senza intaccare il loro rendimento. Si guardi per esempio a Vecino vero jolly capace di coprire tutti e tre i ruoli, oppure a Rovella, di professione regista ma che sovente, anche a Monza da mister Palladino, è stato impiegato all'occorrenza come mezzala. Una Lazio sostanziale e poliedrica, che si appresta a dire la sua in campionato di Serie A competitivo più competitivo che mai.