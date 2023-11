Lazio, che crollo: il confronto con la classifica della passata stagione

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

L'andamento negativo della Lazio si evince soprattutto dai numeri. Lasciando per un attimo da parte quelli relativi a risultati e tiri in porta, ciò che fa davvero scalpore è il saldo negativo in classifica rispetto allo stesso punto dello scorso campionato. Dopo 13 partite nella stagione 2022/2023 i punti messi in cascina erano 27 mentre quest'anno appena 17. Un -10 che sta pesando e non poco sulle ambizioni di classifica della Lazio, chiamata ad un cambio di rotta immediato se vuole ancora dire la sua in questa stagione.