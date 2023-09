Lazio, che resistenza: biancocelesti “maratoneti” in queste prime gare

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - C'è una speciale classifica in cui la Lazio guarda tutti dall'alto in basso. È quella della media dei chilometri percorsi in questi primi scampoli di Serie A, che vede la Lazio posizionarsi al vertice della graduatoria grazie a una media di 118,208 km percorsi a partita. Un primato importante, come dimostrato anche durante la sfida con il Napoli, che ha registrato una Lazio dinamica e mai doma, al contrario dei partenopei, che di chilometri in media ne hanno percorsi 11. Menzione d'onore per Danilio Cataldi, maratoneta della scorsa giornata che di chilometri ne ha macinati 13,558), ben 2,5 in più rispetto al primatista del Napoli, cioè Lobotka con 11,128 km. Riporta così il Corriere dello Sport.