Lazio, che rimpatriata! Quattro biancocelesti a cena con un ex - FOTO

Tempo di rimpatriata in casa Lazio. Come mostra la foto condivisa su Instagram da alcuni protagonisti biancocelesti, Pedro, Marusic, Radu e Luis Alberto hanno organizzato una cena insieme. Con loro, tuttavia, anche un ex calciatore della Lazio. Si tratta di Luiz Felipe che, dopo aver pubblicato la foto sul proprio profilo social, ha aggiunto: "Vi voglio bene", accompagnando il messaggio con quattro cuori azzurri.

