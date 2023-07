Lazio | Chi arriva dopo? I rientri dei biancocelesti dalle vacanze

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si ritroverà il 9 luglio a Formello per iniziare i test fisici di rito prima della partenza per Auronzo di Cadore. La squadra non sarà al completo in quei giorni: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il ritorno nella Capitale sarà scaglionato e all'inizio mancherà chi è stato impegnato con la nazionale. Quest'anno i giorni extra saranno concessi a Gila, impegnato con la Spagna U21 agli Europei (potrebbe saltare tutta la prima fase dato che la finale del torneo è l'8 luglio, dipenderà quanto arriverà lontano), Cancellieri e a scalare Milinkovic, Hysaj e Immobile. Marusic e Vecino per problemi fisici non hanno potuto partecipare alle spedizioni con Uruguay e Montenegro e quindi ci saranno sin da subito. Situazione in divenire per Zaccagni che è in viaggio di nozze e potrebbe ricevere qualche giorno bonus.