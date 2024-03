Lazio, chiamatelo 'Muro Gila'! L'intervento su Kean è straordinario - VIDEO

Ennesima straordinaria prestazione quella di Mario Gila. Contro la Juventus il difensore della Lazio si è espresso a un livello straordinario, raggiungendo l'apice con l'intervento in area di rigore su Moise Kean. Un uno contro uno per 50 metri, la rapidità del numero 34 gli ha permesso di tenere il passo dell'attaccante juventino, per poi arrivare sul fondo ed entrare in scivolata con un tempismo e una precisione impeccabili. A celebrarlo sui social è anche Dazn che, sui propri profili, ha pubblicato il video dell'intervento, aggiungendo: "Muro Gila. Dalle sue parti non si passa". Non sono mancati, ovviamente, i commenti dei tifosi laziali - e non solo - che sotto ai commenti lo hanno omaggiato scrivendo: "Alessandro (Nesta, ndr) sei tu?" - e ancora - "La cosa più bella la fa dopo il tackle, una giocata che tanti difensori non fanno".