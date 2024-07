Lazio, chiusa la prelazione per gli abbonamenti: il dato aggiornato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È terminata la fase di prelazione della campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2024/25. Come comunicato dalla società biancoceleste, il dato aggiornato riporta 17.400 tessere vendute. Alle 16 scatta la vendita libera per tutti i tifosi che vorranno acquistare il loro abbonamento. Questa fase terminerà sabato 10 agosto alle ore 19:00.