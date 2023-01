Lazio, chiusura Curva Nord: il comunicato e le specifiche della società

Fonte: sslazio.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Corte Sportiva d'Appello ha respinto il ricorso della S.S. Lazio avverso la chiusura della Curva Nord per la partita di Serie A contro l'Empoli in programma domenica 8 gennaio.

Pertanto, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo che ha assunto tale decisione a seguito dei cori di discriminazione razziale partiti dal settore ospiti e indirizzati ai calciatori Umtiti e Banda durante la partita Lecce-Lazio di mercoledì 4 gennaio, non è consentito per la gara in oggetto l’accesso allo Stadio Olimpico a chi possiede un titolo d'ingresso nei settori 46, 47, 48 e 49 della Curva Nord.

Si specifica altresì che il provvedimento non riguarda i tifosi biancocelesti abbonati nei settori Distinti Nord-Est e Distinti Nord-Ovest.