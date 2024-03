Lazio, ci casca anche Cattaneo: l'errato paragone tra due episodi su DAZN

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A distanza di più di 48 ore continua a far parlare la gara tra Lazio e Milan condizionata dalle decisioni dell'arbitro Di Bello. Biancocelesti che hanno finito la gara in 8 per i rossi a Pellegrini, Marusic e Guendouzi. Proprio l'espulsione del numero 3 biancoceleste continua a far sbagliare tifosi e non solo. Sì perché se sono i sostenitori sui social a paragonare l'episodio dell'espulsione in Lazio - Milan alla rete di Felipe Anderson con l'Inter è un conto, ma se lo fanno chi dovrebbe fare informazione l'errore è più grave. Durante Open Var, rivolgendosi a Rocchi, Marco Cattaneo ha spiegato che nel calcio spesso si giochi con l'avversario a terra come ha fatto la Lazio contro l'Inter due stagioni fa nell'episodio del gol di Felipe Anderson.

Vi abbiamo già spiegato la differenza abissale tra i due episodi e di come il gioco debba essere necessariamente e immediatamente fermato per colpi al volto e alla testa in generale. La situazione dell'ottobre del 2021, invece, vede l'Inter giocare il pallone con l'avversario a terra dopo uno scontro di gioco e un colpo alla caviglia subito. Lazio che ha fatto esattamente la stessa cosa fatta prima dall'Inter trovando il gol. Non a caso Rocchi ha subito interrotto il conduttore spiegando come debbano essere gli arbitri a gestire la situazione e che quando viene colpita la testa bisogna subito fermare il gioco senza indugiare.