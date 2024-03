Lazio, Ciani ricorda Petkovic: "Con lui la storica Coppa Italia. Mi ricordo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

È di qualche giorno fa l'annuncio dell'arrivo di Vladimir Petkovic sulla panchina della Nazionale dell'Algeria. Ai microfoni di Afrik-Foot.com è intervenuto l'ex difensore centrale della Lazio Michaël Ciani, allenato dal tecnico svizzero proprio nella Capitale. In particolare ha raccontato del suo periodo con l'allenatore e di un aneddotto che l'ha segnato fortemente, soffermandosi sulle sue qualità. Di seguito le sue parole.

"Petkovic? L'ho avuto nella mia prima stagione alla Lazio. È stato lui a farmi venire e a volermi. Ho avuto un ottimo rapporto con lui. È un allenatore che ho potuto rivedere anche quando è venuto in Francia, al Bordeaux. Con lui ho trascorso una stagione, abbiamo fatto un ottimo campionato e soprattutto abbiamo vinto la storica Coppa Italia contro la Roma. Quindi ho avuto una grande stagione. Era un allenatore che si era adattato al calcio italiano e faceva tanta, tantissima tattica. Ha saputo adattarsi al calcio italiano, anche ai grandi personaggi, perché nella Lazio c'erano anche giocatori importanti".

"Un aneddoto su di lui? Lazio - Genoa, 0-1. Ero arrivato forse due settimane prima, era la mia prima partita casalinga. Era una partita importante, mi sentivo bene. Ho vinto tanti duelli, ero presente e molto duro con l'avversario. Però subiamo un gol all'ultimo minuto da Marco Borriello: l'altro difensore, Biava, dopo aver perso un duello con lui, si ferma forse per un crampo o uno stiramento. Mentre quindi l'attaccante inizia a correre verso la porta, io provo a recuperarlo, ma ero un po' in ritardo e quindi è riuscito a segnare. Nonostante questo ero comunque sicuro di aver fatto una bella partita, tutti i miei compagni nello spogliatoio mi avevano fatto i complimenti".

"Il giorno dopo abbiamo guardato il video della partita e Petkovic mi ha rimproverato. In quel momento l’ho presa male, ma poi ho imparato molto da queste critiche. Ha detto che la tattica era fondamentale e che non avevo coperto abbastanza: anche se Biava si era infortunato avrei potuto rimediare e avrei potuto evitare il gol se fossi stato in una posizione migliore. Non potevamo mai permetterci di perdere cinque secondi di concentrazione: basta un errore di piazzamento, soprattutto da difensore, per essere, non direi in colpa perché eravamo in undici campo, ma rimproverato dall'allenatore. Bisognava sempre essere presenti e concentrati per tutta la partita".