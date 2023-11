Lazio, Cipriani: "Aspetto con fiducia Isaksen. Mi preoccupa il meteo..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio torna in campo questa sera per affrontare il Bologna di Thiago Motta. Per parlare della sfida e del momento dei biancocelesti è intervenuto in collegamento a Radiosei il giornalista Gianni Cipriani. Ecco le sue parole: “La cosa bella rispetto agli anni passati è che possiamo permetterci dubbi di formazione perché la rosa è più profonda. In vista della Champions sicuramente si faranno ragionamenti. Aspetto con fiducia anche il contributo che potrà dare Isaksen che secondo me è un ottimo prospetto e si ritaglierà spazi nel corso della stagione. Se giocherà Gila sono comunque convinto che farà una buona partita, mentre Kamada sembra ormai il sostituto di Luis Alberto e in quel ruolo quando è entrato ha sempre fatto bene. Sono un po’ preoccupato per il tempo: vento forte, pioggia, sono sicuramente condizioni che danneggiano di più la Lazio che il Bologna".

"La Lazio è una squadra da montagne russe e alterna momenti top a down terribili. Dopo la vittoria contro la Fiorentina auspico abbiano acquisito un po’ di consapevolezza. Spero che oggi la Lazio non sprechi il primo tempo come ha fatto con la Fiorentina. Ovviamente anche i cambi possono aiutare molto. Se la Lazio gioca da Lazio, anche contro questo ottimo Bologna con molti giocatori che possono dare fastidio, è decisamente più forte. Stasera – parafrasando Sarri – ci vorrebbe una Lazio con la faccia da c… che una Lazio intimidita. In Champions questa cosa ha purtroppo fatto la differenza. Difficile stabilire cosa scatti, ma purtroppo la Lazio a volte subisce la partita più per carattere che per motivi tecnici".